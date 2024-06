Stand: 13.06.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pflegeeltern im Kreis Segeberg gesucht

Der Pflegekinderdienst Kreis Segeberg sucht nach Bewerbern, die sich vorstellen können, ein Kind in Pflege zu nehmen. Denn Kinder, die vom Jugendamt aus ihren Familien genommen werden müssen, finden häufig kein neues Zuhause in Schleswig-Holstein, sagt der Pflegekinderdienst. Zum Teil werden die Kinder dann in andere Bundesländer vermittelt. Zurzeit leben im Kreis Segeberg 170 Pflegekinder in 140 Familien, erklärt Ute Neumann vom Pflegekinderdienst. Darüber hinaus gebe es jede Menge Bedarf. Für Interessierte, die Pflegeeltern werden möchten, steht ein breites Workshop-Angebot bereit, betont Neumann. Außerdem soll es in den kommenden Monaten weitere Info-Abende geben. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Wasserrohrbruch in Tremsbüttel sorgt für Straßensperrung

Nach einem Wasserrohrbruch in Tremsbüttel (Kreis Stormarn) läuft die Wasserversorgung wieder. Die Hauptstraße ist zwischen Schloßstraße und Twiete aber weiter gesperrt. Auch Schulbusse können laut Bürgermeister Jörg Müller (Kommunale Wählergemeinschaft) noch nicht wieder durchfahren. Die Straße könnte unterspült sein, so Müller. Im Laufe des Tages soll die Straßenmeisterei den Schaden genauer untersuchen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Mehrere Autobrände in Elmshorn

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) haben am frühen Morgen drei Autos gebrannt. Die Feuerwehr war deshalb nach eigenen Angaben für mehrere Stunden in der Rudolf-Diesel-Straße im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen war eines der Autos ein E-Auto. Die genaue Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30

Holsteiner Pferdetage starten

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) beginnen heute die Holsteiner Pferdetage. Bis Sonntag gibt es laut Veranstalter verschiedene Reitwettbewerbe. Außerdem feiert die Fohlen- und Reitpferdeauktion nach mehrjähriger Pause ein Comeback. Los geht es heute unter anderem mit den Dressurprüfungen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30

