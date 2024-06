Stand: 07.06.2024 09:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mehr Fälle von rechtsextremer Gewalt in Südholstein

In Südholstein haben die Fälle rechtsextremer Gewalt im vergangenen Jahr zugenommen. Laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht des Landes hat die Polizei alleine in den Kreisen Pinneberg, Stormarn und Segeberg fast 300 rechtsextremistisch motivierte Straftaten verfolgt. Im Kreis Segeberg war der Anstieg mit fast 60 Prozent am höchsten. In den beiden anderen Kreisen hat die rechtsextreme Gewalt jeweils um 30 Prozent zugenommen. Laut Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) geht von der rechtsextremen Szene weiterhin die größte Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung aus. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

AfD-Wahlkampfabschluss in Henstedt-Ulzburg

Die AfD-Landesverbände aus Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich am Donnerstagabend im Bürgerhaus von Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) zur Abschluss-Wahlkampfveranstaltung vor der Europawahl getroffen. Begleitet wurde die Veranstaltung vom Protest des Henstedt-Ulzburger Bündnisses für Demokratie und Vielfalt. Veranstalterin Britta de Camp-Zang zählte bei der Demonstration 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach Polizeiangaben ging die Veranstaltung nach etwa zwei Stunden ohne Komplikationen zu Ende. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

Wahlen in Südholstein - Junior-Wahl in Wedel

Am Wochenende steht in Barsbüttel (Kreis Stormarn) die Bürgermeisterwahl an und in Wedel (Kreis Pinneberg) stimmen die Bürgerinnen und Bürger über die Abwahl ihres Bürgermeisters ab. Dazu kommt die Europawahl. In Wedel können die Schülerinnen und Schüler der Gebrüder-Humboldt-Schule bei der sogenannten Junior-Wahl für die Wahlen üben. Dafür bekommen sie eine Wahlbenachrichtigung, es gibt ein Wahllokal und Wahlvorstände werden gebildet. Wenn am Sonntagabend dann die Ergebnisse der offiziellen Europawahl bekannt gegeben werden, wird auch das Ergebnis der Junior-Wahl veröffentlicht. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

