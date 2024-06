AfD Hamburg: Wahlkampf in Henstedt-Ulzburg beendet

Stand: 07.06.2024 08:47 Uhr

Am Donnerstag hat Hamburgs AfD gemeinsam mit dem Landesverband Schleswig-Holstein ihren Wahlkampf in Henstedt-Ulzburg beendet. In Hamburg scheitert die AfD regelmäßig an der Anmietung von passenden Räumlichkeiten.