Kieler Lindenau-Werft: Feuer im Maschinenraum eines Schiffs Stand: 03.04.2025 09:04 Uhr Mehr als vier Stunden war die Feuerwehr in der Nacht auf einer Kieler Werft im Einsatz. Sie musste ein Feuer löschen, dass im Inneren eines Schiffes ausgebrochen war.

Im Maschinenraum eines Schiffes in der Kieler Lindenau-Werft hat es in der Nacht ein Feuer gegeben. Laut Polizei brach das Feuer am Mittwochabend (02.04.) gegen 22 Uhr im Maschinenraum eines zivilen Ölauffangschiffes aus. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten technische Geräte.

Feuerwehr muss Teile der Rohr- und Deckenverkleidung öffnen

70 Feuerwehrleute konnten die Flammen demnach nach mehr als vier Stunden löschen. "Durch die Bauweise des Schiffes gestalteten sich die Nachlöscharbeiten sehr schwierig und zeitintensiv", schrieb die Feuerwehr Kiel in einer Mitteilung. "Teile der Decken und Rohrverkleidungen mussten mühsam geöffnet werden, um an die letzten Glutnester zu gelangen und diese abzulöschen." Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Zuvor hatten mehrere Menschen Rauch von einem Schiff aus der Werft aufsteigen sehen und Brandgeruch wahrgenommen. Sie riefen der Mitteilung zufolge die Feuerwehr, die unter anderem mit einem Löschboot im Einsatz war.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel