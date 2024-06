Sperrung der Autobahn 7 in Hamburg aufgehoben Stand: 10.06.2024 07:16 Uhr Wegen Abrissarbeiten an einer Brücke waren am Wochenende die Autobahn 7 und der Elbtunnel in Hamburg gesperrt. Verkehrsprobleme traten am Sonntag innerstädtisch auf den Ausweichstrecken auf.

Laut Verkehrsleitstelle können die Autos seit 2 Uhr in der Nacht zum Montag wieder den Elbtunnel passieren. Die Baustelle habe man wieder vollständig zurückgebaut.

Brückenabriss sorgt für Vollsperrung

Grund für dei Vollsperrung war der Abriss einer Brücke im Rahmen der Bauarbeiten am A7-Lärmschutzdeckel. Es habe aber keine größeren Verkehrsprobleme gegeben, weil Autofahrerinnen und Autofahrer frühzeitig informiert worden seien, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die A7 war von Freitagabend bis in die Nacht zum Montag dicht. Betroffen war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld in beide Richtungen - der Elbtunnel war also auch gesperrt. In Richtung Süden begann die Sperrung schon ab Hamburg-Stellingen.

Verkehrslage in der Stadt angespannt

Nach Auskunft der Verkehrsleitzentrale der Polizei gab es am Sonntagnachmittag auf der A7 keine Staus, auf der A1 gab es stockenden Verkehr zwischen Kreuz Hamburg-Ost und Hamburg-Stillhorn. Zudem gab es Stau auf der A255 in Höhe Veddel. Innerstädtisch war die Verkehrslage insgesamt angespannt, stockenden Verkehr gab es auf der B75 bei der Bürgerweide und auf den Elbbrücken, die als Umleitung für eine Fahrt in die Hamburger Innenstadt anstelle des Elbtunnels dienten.

Behinderungen durch mehrere Großveranstaltungen

Der Zeitpunkt der Sperrung war heikel. Am Sonntag fanden neben den Bezirks- und Europawahlen gleich mehrere Großveranstaltungen in Hamburg statt. Die Polizei riet dringend dazu, nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Am Sonntagvormittag fand der traditionelle Motorradgottesdienst am Michel statt. Dazu wurde die Ludwig-Erhard-Straße zeitweise voll gesperrt. Weitere Straßensperrungen gab es am Sonntag wegen einer Fahrradsternfahrt. Außerdem hatten sich sich nach Polizeiangaben 3.000 Läuferinnen für den Woman's Rund östlich der Außenalster und Binnenalster angemeldet.

Abriss der Fußgängerbrücke Baurstraße

Grund für die Vollsperrung der A7 war nach Angaben der Autobahn GmbH der Abriss der Fußgänger- und Radfahrerbrücke Baurstraße. Der Abbruch des Bauwerks könne nur während einer Vollsperrung der Autobahn stattfinden, hieß es. Die Überführung muss wegen der Verbreiterung der Autobahn auf acht Spuren weichen. Eine provisorische Brücke soll bis Anfang November verfügbar sein. Bis dahin sollen Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger über den Osdorfer Weg ausweichen.

Weitere Einschränkungen südlich des Elbtunnels

Auch nach dem Wochenende wird auf der A7 noch gearbeitet. Wegen einer Änderung der Verkehrsführung müssen sich Autofahrende, die in Richtung Süden in Hamburg-Waltershof abfahren wollen, vor dem Elbtunnel in die beiden rechten Fahrstreifen einsortieren. Das Verlassen der Autobahn ist sonst erst wieder in Hamburg-Heimfeld möglich.

