Stand: 04.06.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

THW aus Südholstein könnte bei Hochwasser in Bayern unterstützen

Die Hochwasserlage in Bayern ist weiter angespannt. Seit Tagen versuchen Tausende Einsatzkräfte gegen die Wassermassen anzukommen. Hilfe könnte auch aus Südholstein kommen. Das Technische Hilfswerk (THW) habe besondere Hochwasser-Fähigkeiten, sagt der THW-Vizepräsident Dierk Hansen: "In Elmshorn (Kreis Pinneberg) gibt es einen Hochwassermesspegel, um zu sehen, wie das Wasser fließt und wie hoch es ist. In Bad Segeberg gibt es sogar eine Hochleistungspumpe die 5.000 Liter pro Minute abpumpen kann." Ob THW-Helfer aus Südholstein nach Süddeutschland ausrücken, ist noch unklar. Im Ernstfall wären sie innerhalb von wenigen Stunden abfahrbereit, sagt Dierk Hansen. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Amtsgericht Norderstedt: Prozess gegen Verfolger

Vor dem Amtsgericht Norderstedt beginnt am Dienstag ein Prozess gegen einen Mann, der einen anderen Autofahrer verfolgt, bedroht und geschlagen haben soll. Der Angeklagte sei in Ellerau im Kreis Segeberg Schlangenlinien gefahren, sagt die Staatsanwaltschaft. An einer Ampel stellte ein anderer Mann ihn zur Rede, dann eskalierte die Situation. Der Angeklagte soll den Mann zuerst bis in eine Sackgasse verfolgt haben. Dort soll er eine echt aussehende Schreckschusspistole gezückt und den Mann gezwungen haben, sich zu entschuldigen. Später soll er ihn auch auf den Kopf geschlagen haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Paraschwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn qualifiziert sich für Paralympics

Die Paraschwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat sich bei einem Wettkampf in Berlin für die Paralympischen Spiele in Paris qualifiziert, nachdem sie lange verletzt war. "Das ist unglaublich. Ich bin total froh, dass mein Trainer Michi immer an meiner Seite war, mich nie aufgegeben hat und immer gesagt hat: 'Wir haben noch genug Zeit.' Ich schwimme nur mit anderthalb Armen, das heißt meine Arme müssen im August einfach noch fit sein", sagte Tanja Scholz. Die Paralympics starten am 28. August. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.06.2024 | 08:30 Uhr