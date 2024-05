Baum in Oberleitung: Züge fahren wieder zwischen Neumünster und Hamburg Stand: 17.05.2024 07:31 Uhr Die Strecke zwischen Neumünster und Elmshorn ist laut Bahn nur eingleisig befahrbar. Grund dafür ist demnach weiterhin ein Schaden an der Oberleitung. Die Bahn geht von Verspätungen von bis zu einer Stunde aus.

Pendler und Reisende können die Bahnstrecke zwischen Neumünster und Hamburg wieder nutzen. Es kann laut Bahn allerdings weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen, weil nur ein Gleis frei ist. Aktuelle Informationen zu den Zugverbindungen gibt es beim Störungsmelder auf bahn.de. Nach Angaben der Bahn war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zwischen Neumünster und Brokstedt (Kreis Steinburg) ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Grund dafür war laut Bundespolizei vermutlich eine Windböe. Zwei Züge befanden sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe der betroffenen Stelle. Einer der Züge konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr laut Bundespolizei in den umgestürzten Baum. Vier Passagiere wurden dabei leicht verletzt.

Nachdem die Oberleitung geerdet wurde, konnte die Feuerwehr etwa zwei Stunden nach dem Unfall die 424 Bahnreisenden aus dem Zug in Sicherheit bringen. Über eine Behelfstreppe konnten sie die Bahn gefahrlos verlassen. Der zweite Zug musste nach Angaben der Bahn nicht evakuiert werden, sondern konnte zurück in Richtung Neumünster fahren. Parallel dazu liefen die Reparaturarbeiten an der Oberleitung an.

Fahrgast spricht von leichter Panik im Zug

Nach Angaben eines Fahrgastes brach direkt nach dem Aufprall des Baumes auf das Abteil leichte Panik im Zug aus. Durchsagen informierten die Passagiere dann, dass die Stromleitung direkt auf dem Zug liege und sie sich von Fenstern und Türen fernhalten sollten, so der Fahrgast gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Nach rund zwei Stunden durften zunächst Menschen mit Handicap und dann alle anderen das betroffene Abteil verlassen, so der Fahrgast.

