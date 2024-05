Stand: 16.05.2024 08:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Aufstieg von Holstein Kiel sorgt für mehr Arbeitsstunden der Polizei

Für die Polizei im Land bedeutet der Aufstieg von Holstein Kiel in die 1. Fußball-Bundesliga wohl deutlich mehr Arbeit. Eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion hat ergeben, dass im vergangenen Jahr etwa 79.000 Arbeitsstunden für die Polizei anfielen, um Fußballspiele abzusichern. Ein Großteil der Einsätze entfiel demnach auf Spiele von Holstein Kiel und VfB Lübeck. SPD-Fraktionsmitglied Niclas Dürbrook erwartet, dass die Landesregierung gemeinsam mit den Vereinen darüber spricht, wie man die Lage verbessern kann und wie zusätzliche Belastungen durch den Aufstieg von Holstein Kiel aufgefangen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

Gedenkveranstaltung in Kiel zur Deportation von Sinti und Roma

In Kiel findet am Donnerstag eine Gedenkveranstaltung an die Deportation deutscher Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten am 16. Mai 1940 statt. Damals waren auch mehr als 100 Kieler Sinti und Roma betroffen. Sie wurden über Hamburg in Arbeitslager und Ghettos deportiert. Die Veranstaltung des Verbandes Deutscher Sinti und Roma beginnt am Vormittag am Gedenkstein im Hiroshimapark. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

Mutmaßlicher Geldwäscher in Kiel vor Gericht

In Kiel muss sich ein 29-jähriger Angeklagter wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten. Er soll im August 2018 auf sein Konto 45.600 Euro eingezahlt haben. Das Geld soll er zuvor von einem anderen Tatverdächtigen bekommen und später dann 45.300 an ein Autohaus überwiesen haben, um dort ein Fahrzeug zu kaufen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, gewusst zu haben, dass das Geld durch Drogenhandel verdient worden sei. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

