Stand: 16.05.2024 08:47 Uhr

Weniger Fahrten der S3 und A2: Kritik von Unternehmerverband

Der künftige Wegfall von Fahrten auf der S3-Verbindung zwischen Pinneberg (Kreis Pinneberg) und Hamburg sowie auf der AKN-Linie 2 zwischen Kaltenkirchen und Norderstedt (beide Kreis Segeberg) sorgt für Kritik vom Unternehmensverband Unterelbe-Westküste. Dies sei das völlig falsche Signal an die Wirtschaft, erklärte Geschäftsführer Ken Blöcker auf NDR-Anfrage. Sorgen macht er sich unter anderem darüber, dass gerade Unternehmen in ländlichen Gebieten noch schwieriger Arbeitskräfte fänden. Er fordert deshalb neben einer höheren Taktung im Hamburger Randgebiet, dass vor allem das Angebot im ländlichen Bereich verbessert wird. Die Fahrpläne beider Strecken sollen ausgedünnt werden. Grund ist Geldmangel beim Land. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

Wettbewerb "Jugend musiziert" startet

In Lübeck starten heute die Wettbewerbe beim Bundesentscheid von "Jugend musiziert". Mehr als 2.000 Musikerinnen und Musiker zwischen 13 und 27 sind laut Deutschem Musikrat mit dabei, darunter auch einige aus Südholstein. Die Sieger der unterschiedlichen Wettbewerbe bekommen zusammengerechnet ein Preisgeld von 170.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

62-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht in Bad Segeberg

Vor dem Bad Segeberger Amtsgericht muss sich ab heute ein 62-jähriger Mann wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft vor knapp zwei Jahren mit Traktor und Anhänger im Kreis Segeberg einen Radfahrer so nah überholt haben, dass der sich so sehr erschreckte, von der Fahrbahn abkam und einen Herzinfarkt erlitt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 62-jährige Angeklagte besaß laut Anklage keine Fahrerlaubnis. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

