Erster Heuler des Jahres in Friedrichskoog

Die Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) hat den ersten Heuler des Jahres aufgenommen. Am Dienstag hatten Spaziergänger das Jungtier am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gefunden. Der Seehund sei erst ein bis zwei Tage alt und wohl eine Frühgeburt gewesen, heißt es in einer Mitteilung. So hat Bosse - auf diesen Namen wurde der Seehund getauft - noch vollständig das lange, weiße Embryonalfell getragen. Zudem war der Heuler verletzt, vermutlich aufgrund von Hundebissen. Er befindet sich jetzt zur Erholung in Quarantäne. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

FH Westküste startet Projekt gegen Fachkräftemangel im Tourismus

Die Fachhochschule Westküste hat ein Projekt gegen den Fachkräftemangel im Tourismus gestartet. Dieses richtet sich zunächst an Betriebe auf den Inseln und Halligen (Kreis Nordfriesland) sowie auf Helgoland. Denn dort sei es besonders schwierig, geeignete Mitarbeitende zu bekommen, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Tobias von der Heide. Er übergab einen Förderbescheid über knapp 200.000 Euro an Fachhochschul-Präsidentin Anja Wollesen. Der Wirtschafts-Psychologe Professor Tim Warszta von der FH leitet das Projekt, bei dem es erst einmal darum gehe, den genauen Bedarf herauszufinden: "Wir gehen auf die Inseln und sprechen dort mit den Arbeitgebern. wie die aufgestellt sind". Das Projekt ist zunächst auf zweieinhalb Jahre angelegt. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

Aufstallungspflicht für Geflügelbetriebe in Nordfriesland endet

Von Donnerstag an ist die Aufstallungspflicht für Geflügelbetriebe in Nordfriesland aufgehoben. Seit Ende vergangenen Jahres galt diese Maßnahme zur Bekämpfung der Geflügelpest in Betrieben mit mehr als 100 Tieren. Wie der Kreis Nordfriesland mitteilt, ist die Stallpflicht aufgrund eines deutlich gesunkenen Infektionsrisikos nicht mehr vertretbar. Der Kreis Steinburg hatte diese Maßnahmen zum Schutz vor der Gefügelpest bereits im März, der Kreis Dithmarschen im April aufgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:30 Uhr

