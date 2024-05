Im Auto auf Ex-Freundin eingestochen? Prozessbeginn in Kiel Stand: 13.05.2024 14:58 Uhr Mitte Oktober vergangenen Jahres ist eine 17-Jährige in Kiel nach einem Messerstich gestorben. Von Freitag an muss sich ein 20 Jahre alter Mann unter anderem wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten.

Bei dem Angeklagten handelt es sich laut Polizei um den Ex-Freund des Opfers. Der 20-Jährige führte demnach noch bis wenige Tage vor dem Messerstich eine Beziehung zu der jungen Frau. Wie ein Sprecher des Landgerichts sagte, werde ihm nicht nur Totschlag, sondern auch Körperverletzung in zwei Fällen, Nötigung und Geiselnahme vorgeworfen.

Streit in Kiel-Gaarden ging voraus

Folgendes soll sich laut Polizei zugetragen haben: Die beiden hatten sich gestritten. Danach verließ das junge Mädchen die Wohnung in Kiel-Gaarden und floh in das Auto eines Bekannten, der vor dem Haus geparkt hatte. Der Tatverdächtige soll dann den Fahrer des Wagens genötigt haben auszusteigen. Anschließend fuhr er gegen den Willen der jungen Frau mit dem Auto los.

Autounfall mit weiteren Verletzten

Während der Fahrt soll der 20-Jährige auf seine Ex-Freundin mit einem Messer eingestochen haben. Der Wagen stieß dann an einer Kreuzung am Stresemannplatz in Kiel mit einem anderen Auto zusammen, wobei die beiden Insassen des anderen Autos leicht verletzt wurden. Die 17-Jährige starb auf dem Weg zum Krankenhaus.

Der Angeklagte habe nach der Festnahme den Messerstich während der Fahrt eingeräumt, so die Ermittler. Einen Tötungsvorsatz habe er aber bestritten.

