Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Brandusache des Landschaftsmuseums Unewatt ist noch ungeklärt

Das Landschaftsmuseum Angeln in Unewatt im Kreis Schleswig-Flensburg wird trotz des Verlustes des Marxenhauses und der benachbarten Scheune für Besucher erlebbar bleiben. Davon ist Landrat Wolfgang Buschmann (parteilos) überzeugt. In der Nacht zum Sonnabend war das Gebäudeensemble am Eingang aus bisher ungeklärter Ursache niedergebrannt. Das Marxenhaus ist vollständig zerstört, inklusive aller Ausstellungsstücke. Vorerst bleibt das Landschaftsmuseum Unewatt geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08.30 Uhr

Förde Show Concept behält Campushalle

Das Flensburger Unternehmen Förde Show Concept betreibt für weitere fünf Jahre die Campushalle. Nach eigenen Angaben konnte es sich gegen Mitbewerber in der Ausschreibung durchsetzen. Förde Show Concept organisiert bereits seit der Inbetriebnahme der Halle im Jahr 2001 dort Konzerte, Kultur, Messen und Events, in Kooperation mit der SG Flensburg-Handewitt. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08.30 Uhr

In Flensburg Solitüde hat es einen Wasserrohrbruch gegeben

In Solitüde in Flensburg haben einige Haushalte derzeit kein Trinkwasser. Grund ist nach Angaben der Stadtwerke ein Rohrbruch in der Fördestraße, durch den auch der Verkehr behindert wird. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08.30 Uhr

Die Fußball EM der Minderheiten startet erfolgreich mit vielen Toren

Bei der Fußball-Europameisterschaft der Minderheiten sind am am ersten Spieltag bereits 45 Tore gefallen. Besonders oft trafen die ausrichtenden Teams: Die Nordfriesen besiegten in Bredstedt die Mannschaft der Zimbern aus Italien mit 11 zu 0. Die bulgarische Minderheit aus Rumänien hatte in Schleswig keine Chance gegen das Südschleswig-Team: 9 zu 0 das Ergebnis. Torlos trennten sich dagegen in Apenrade Nordschleswig und Ils Rumantschs aus der Schweiz. Heute wird in Niebüll, Flensburg und Schleswig gespielt. Der Plan findet sich auf europeada.eu. | NDR Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08.30 Uhr

