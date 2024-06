Stand: 21.06.2024 09:29 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sperrung A7 ab Schleswig/Jagel

Ab 20 Uhr heute Abend wird auf der A7 die Strecke ab Schleswig/Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) in Richtung Süden bis zur Anschlussstelle Warder bis Montagfrüh um 5 Uhr gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Die 30 Jahre alte Fahrbahn wird asphaltiert. Vor dem Beginn der Sommerferien sollen die Arbeiten fertig sein. Richtung Norden ist die Fahrbahn frei. Parallel wird auch an der Rader Hochbrücke asphaltiert, um eine zusätzliche Sperrung zu vermeiden. Der Verkehr wird ab Schleswig über die B77 bis nach Jevenstedt und weiter über die L328 bis Neumünster-Nord geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 8:30 Uhr

Flensburg feiert 3 Tage lang "Sommer Hygge"

In Flensburg startet das dreitägige Sommerfest "Sommer Hygge" rund um den Nordermarkt. Auf dem Programm stehen Kleinkunst, ein Flohmarkt und der Auftritt des Flensburger Popduos "Lina Bo"; zuletzt zusammen mit Santiano auf Tour. Außerdem lädt die Stadt Flensburg am Sonntag zum Sommerempfang in das Station am Volkspark ein. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

"Classic Week" der historischen Segelboote in Kappeln

Noch bis Sonnabend ist die "Classic Week 2024" mit rund 200 historischen Segelbooten aus Holz in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). Das Regattafeld ist am Donnerstag von Høruphav in Dänemark nach Kappeln gesegelt. Heute starten die maritimen Oldtimer die Schleiregatta nach Arnis. Am Sonnabend geht es für einen Großteil der Boote weiter zur Kieler Woche. Gegen 9.40 Uhr machen sich die 200 Segelboote auf den Weg in Richtung Schleimünde. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2024 | 08:30 Uhr