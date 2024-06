Stand: 14.06.2024 12:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Getötete Joggerin in Niebüll: Tatverdächtiger gefasst

Nach dem Tod einer Joggerin in Niebüll (Kreis Nordfriesland) sitzt seit Donnerstag ein 35-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft steht er im Verdacht, die 21-Jährige am Vormittag des 7. Junis vergewaltigt und ermordet zu haben. Die DNA-Spuren an der Leiche und im Erbgut des Tatverdächtigen aus Nordfriesland stimmen überein. Auf ihn waren die Ermittler durch Hinweise gekommen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann sie tötete, um eine Vergewaltigung zu vertuschen. Beide sollen sich vorher nicht gekannt haben. Die Leiche befand sich unter einem Erdhaufen in dem Waldstück. Einen Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Vergewaltigung in der benachbarten Gemeinde Leck im April sieht die Kripo nicht. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

A7-Sperrung von Schleswig bis Rendsburg an zwei Wochenenden

Von Freitag Abend, 20 Uhr, bis Montag früh, 5 Uhr ,wird die A7 in Richtung Hamburg zwischen Schleswig/Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Rendsburg voll gesperrt. Am darauffolgenden Wochenende ist die A7 in derselben Zeit bis zur Anschlussstelle Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) dicht. Die Strecke wird neu asphaltiert. Laut Autobahn GmbH Nord können die Arbeiten an der fast 30 Jahre alten Fahrbahn nicht aufgeschoben werden. Der ADAC rechnet mit keinen größeren Staus, zumal die dänischen Sommerferien erst Anfang Juli beginnen. Die Umleitung führt über die B77 und den Kanaltunnel. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

Bundestreffen der Landjugend in Jübek

In Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) startet am Freitag der Deutsche Landjugendtag 2024. Mehr als 1.000 junge Menschen werden erwartet. Hunderte kamen bereits am Freitagmorgen mit einem Sonderzug, der in Ravensburg nahe des Bodensees gestartet ist, am Jübeker Bahnhof an. Begleitet vom Spielmannszug machten sie sich auf den Weg zum Festivalgelände. Auf dem Programm stehen unter anderem Hofbesichtigungen, Public Viewing und Plattdeutschkurse. Die Landjugend unterstützt auch den Kampf gegen Blutkrebs: Wer möchte und geeignet ist, kann sich während der dreitägigen Veranstaltung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) als Stammzellenspender registrieren lassen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 08:30 Uhr

Tiger Meet-Manöver geht zu Ende

Zwei Wochen lang haben sich mehr als 50 Kampfjets und Militärflugzeuge aus 13 Ländern an dem Manöver auf dem Bundeswehr-Flugplatz in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) beteiligt. Die Crews und Maschinen begeben sich jetzt wieder auf den Rückflug. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2024 16:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2024 | 08:30 Uhr