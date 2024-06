Frauenleiche in Niebüll: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 13.06.2024 15:22 Uhr Nach dem Fund einer Frauenleiche am vergangenen Wochenende konnte die Polizei am Mittwoch den mutmaßlichen Täter festnehmen. Er wurde heute der Haftrichterin vorgeführt.

Die Polizei hat am Mittwoch einen 35-jährigen Mann aus Niebüll festgenommen. Er soll den Angaben zufolge mutmaßlich für den Tod einer 21-Jährigen in Niebüll verantwortlich sein. Der Beschuldigte wurde heute der Haftrichterin des Amtsgerichts Flensburg vorgeführt. Sie erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung.

DNA-Spuren führten zu dem 35-Jährigen

Der 35-Jährige lebt laut Polizei - so wörtlich - "in einiger Entfernung zu seinem Opfer". Eine Vorbeziehung der beiden soll es nicht gegeben haben. Durch intensive Ermittlungen der Mordkommission Flensburg und beteiligter Dienststellen sowie mit Hilfe von DNA-Spuren konnte der mutmaßliche Täter identifiziert werden.

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, hatte die Polizei den Leichnam einer 21-jährigen Frau gefunden. Sie war zuvor als vermisst gemeldet worden und wurde bei anschließenden Suchmaßnahmen entdeckt. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

