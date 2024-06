Stand: 14.06.2024 13:26 Uhr Positive Bilanz des Luftwaffen-Manövers "Tiger Meet"

Zwei Wochen haben 13 Nationen gemeinsam verschiedene Luftkampf-Szenarien geübt. Die Flüge starteten am Flugplatz Jagel bei Schleswig. Das Lufwaffengeschwader in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) zieht eine positive Bilanz des Großmanövers "Tiger Meet". Beteiligt waren gut 1.100 Soldatinnen und Soldaten und mehr als 50 Flugzeuge. Darunter waren unter anderem die Nato-Partner Frankreich, Polen und Italien. Mit der Schweiz und Österreich waren auch zwei Nicht-Nato-Mitglieder dabei. Jagels Kommodore Jörg Schroeder betonte, die Kampflugzeuge der vierten und fünften Generation wie die F-35 seien in die Übung integriert worden. Erstmals beteiligte sich zudem die Aufklärungsdrohne German Heron TP. Das "Tiger-Meet" findet seit 1961 jedes Jahr statt. Nächstes Jahr ist Portugal Gastgeber.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.06.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr