Bundestreffen der Landjugend in Jübek

Auf dem Festivalgelände in Jübeck (Kreis Schleswig-Flensburg) verbringen 1.000 Jugendliche aus ganz Deutschland beim Bundestreffen der Landjugend ein abwechslungsreiches Wochenende. Bereits am Freitagmorgen trafen Hunderte Jugendliche mit einem Sonderzug, der in Ravensburg nahe des Bodensees gestartet war, am Bahnhof von Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) ein. Begleitet vom Spielmannszug machten sie sich auf den Weg zum Festivalgelände. Auf dem Programm stehen unter anderem Hofbesichtigungen, Public Viewing, Kanufahrten, Boßeln, Yoga und Plattdeutschkurse. Zudem gibt es zwei Partys und eine Theaterpremiere. Die Landjugend unterstützt auch den Kampf gegen Blutkrebs: Wer möchte und geeignet ist, kann sich während der dreitägigen Veranstaltung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) als Stammzellenspender registrieren lassen.

10.000 Stunden Vorbereitung

Die Vorsitzenden des Landjugendverbandes Schleswig-Holstein, Lena Hagge und Tajo Lass, betonten: "Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für unsere Werte, für Demokratie, für die Zukunft junger Menschen auf dem Land." Etwa 10.000 Stunden haben Ehrenamtliche investiert, um das Treffen auf die Beine zu stellen.

Bundesprominenz auf dem Podium

Am Sonnabend werden außerdem unter anderem die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, Claudia Müller, die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, Petra Bentkämper, sowie der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, zu einer Diskussionsrunde erwartet.

