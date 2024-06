Stand: 13.06.2024 09:36 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Angeblicher Heilpraktiker wegen Mordes verurteilt

Ein angeblicher Heilpraktiker ist vom Landgericht Flensburg wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zudem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Er habe seine schwer kranke Ehefrau aus Habgier getötet, sagte der Vorsitzende Richter. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er ihr Mitte August 2022 in einem kleinen Ort im Kreis Schleswig-Flensburg eine Überdosis aus verschiedenen Medikamenten verabreicht und mit einem Messer auf sie eingestochen hat, um sie zu töten. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Mehr Geld für Maler und Lackierer

In Flensburg bekommen rund 60 Maler und Lackierer mehr Geld. Sowohl beim Mindest- als auch beim Tariflohn gab es Erhöhungen. Das teilte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Der neue Mindestlohn von 15 Euro sei die absolute Lohnuntergrenze und für alle Malerbetriebe in Flensburg bindend, hieß es. Der Tariflohn wurde auf 18,87 Euro pro Stunde angehoben. Nach Angaben der IG Bau Nord Schleswig-Holstein verdienen erfahrene Gesellen damit rund 3.260 brutto Euro im Monat. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Knapp 90 Schafe im Kreis Nordfriesland gestohlen

Am Binnendeich Beltringharder Koog im Kreis Nordfriesland sind offenbar dutzende Schafe gestohlen worden. Der Besitzer sagte der Polizei, dass fast 90 Tiere fehlen. Gatter und Zäune waren in Ordnung, deshalb gehe er davon aus, dass die Schafe gestohlen wurden. Die Tiere haben auf der rechten Körperseite blaue und grüne Nummern. Wer den Diebstahl der Schafe gesehen hat oder etwas weiß, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 06:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2024 | 08:30 Uhr