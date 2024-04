Stand: 23.04.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Rekordhaushaltsüberschuss in Flensburg für 2023

Der Haushalt der Stadt Flensburg für das Jahr 2023 schließt mit einen Rekordüberschuss von knapp 60 Millionen Euro ab. Die Gründe dafür sind nach Anagben der Stadt unerwartet hohe Steuereinnahmen: Die Gewerbesteuererträge stiegen um rund 24 Millionen Euro auf über 98 Millionen Euro an. Dazu kommt die Konsolidierungshilfe des Landes in Höhe von rund 18 Millionen Euro. Auch die Altschulden seien im Wesentlichen abgebaut worden, so Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos). | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Bürgerrat zur Mobilitätswende in Flensburg

CDU, Grüne und SSW im Flensburger Rat wollen einen Bürgerrat zur Mobilitätswende in der Stadt etablieren. Dazu haben sie eine Vorlage in den Planungsausschuss am Dienstag eingebracht. 30 zufällig und repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger könnten dann im kommenden Jahr der Kommunalpolitik Empfehlungen zu Verkehrsthemen mit auf den Weg geben. Zunächst soll eine halbe Personalstelle im Rathaus den Prozess koordinieren. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Feuer in Helios-Klinik in Schleswig: Sechs Personen verletzt

In der Schleswiger Helios Klinik (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Feuerwehr am Montagabend einen Brand gelöscht. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei vermutet, dass ein 41 Jahre alter Patient in der forensischen Psychiatrie zunächst randaliert und später ein Feuer in einem Zimmer gelegt haben soll. Der mutmaßliche Brandstifter erlitt schwere Brandverletzungen und musste in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen werden. Fünf Klinikmitarbeiter wurden leicht verletzt. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:00 Uhr

Fernwärme in SH ist teurer - vor allem in Flensburg

Fernwärmekunden zahlen in diesem Jahr wohl deutlich mehr für ihre Heizkosten als zum Beispiel Haushalte, die mit Gas oder einer Wärmepumpe heizen. Laut einer Recherche von NDR Schleswig-Holstein gibt es zudem große preisliche Unterschiede bei den Fernwärme-Anbietern. Vor allem in Flensburg sind die Preise hoch. Die Versorger verweisen auf die Preisformel und dass bei Fernwärme die gestiegenen Energiekosten von 2022 erst jetzt verzögert ankommen würden. Staatliche Preisbremsen gebe es außerdem keine mehr. Die Verbraucherzentralen raten Kunden, die dennoch Ungereimtheiten auf ihrer Rechnung sehen, Widerspruch einzulegen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 06:00 Uhr

Kappeln: Taufe von gefedertem Boot für Offshore-Einsätze

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montag ein neuartiges Boot für die Wartung von Windanlagen auf hoher See getauft worden. Servicetechniker können nach Angaben des Unternehmens EnBW dank einer besonderen Federung auch bei bis zu drei Meter hohem Wellengang auf die Anlagen übersetzen. Das Konzept stammt von den Firmen Wallaby und Offcon in Kappeln. EnBW will das auf der Hitzler-Werft in Lauenburg gebaute Schiff nun im Windpark Baltic II auf der Ostsee testen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte bei dem Termin, dass sich die Windparks in der deutschen Nord- und Ostsee bis 2030 fast vervierfachen sollen. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 19:30 Uhr

