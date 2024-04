Wenn es juckt und krabbelt: Wieder mehr Läuse-Fälle in SH Stand: 03.04.2024 12:13 Uhr Die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie hatten die Verbreitung der Kopflaus in SH eingedämmt. Nach Einschätzung der AOK können sich die Tierchen nun wieder schneller verbreiten.

Nach Ende der Corona-Pandemie breiten sich in Schleswig-Holstein Kopfläuse wieder stärker aus. Laut einer aktuellen Auswertung der AOK NordWest wurden 2023 insgesamt 22,8 Prozent mehr Mittel gegen Läusebefall verschrieben, als 2022. Konkret waren es 3.702 Packungen Anti-Läusemittel die niedergelassene Ärzte für AOK-Versicherte in Schleswig-Holstein verordneten - im Vorjahr waren es 3.015. Läusemittel, die sich Menschen ohne Rezept kauften, sowie die Zahlen anderer Krankenkassen, sind in dieser Erhebung nicht enthalten.

Vor-Corona-Stand noch nicht erreicht

In der Corona-Zeit war es laut AOK zu einem deutlichen Rückgang bei der Übertragung von Kopfläusen gekommen. Die Kinder im Kindergarten hatten wenig Kontakt, im Klassenzimmer saßen sie mit Abstand. "Das war schlecht für Kopfläuse, die darauf angewiesen sind, dass sich Köpfe zusammenstecken. Unter den jetzigen normalen Bedingungen können sich die Kopfläuse wieder schnell verbreiten", sagt AOK-Chef Tom Ackermann. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie wurde laut der Krankenkasse bislang aber nicht erreicht: 2019 waren demnach 5.534 Packungen verordnet worden.

Was Sie zu Kopfläusen wissen müssen

Sind Kopfläuse gesundheitsschädlich? Nein, Kopfläuse übertragen keine Krankheiten. Aber sie nerven und vermehren sich schnell. Ihre Biss- und Einstichstellen jucken. Viele Kinder kratzen sich wund. Vor allem Kindergarten- und Grundschulkinder sind betroffen, weil sie beim Spielen viel die Köpfe zusammenstecken. Wie übertragen sich Kopfläuse? Sie klettern von einem Kopf auf den anderen. Dazu ist ein Haar-an-Haar-Kontakt notwendig. Wie behandelt man Kopfläuse? Apotheken bieten verschiedene Läusemittel an, zum Teil werden diese von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Mittel müssen, streng nach Anleitung, aufgetragen und nach einer Einwirkzeit, samt den toten Läusen, mit einem Läusekamm ausgekämmt werden. Das nasse Auskämmen von Läusen und Nissen steht zwei Wochen lang alle drei bis vier Tage auf dem Programm. Nach etwa neun Tagen muss die Prozedur mit dem Läusemittel wiederholt werden, damit auch später geschlüpfte Läuse erwischt werden. Muss man Kopfläuse melden? Ja, Schule oder Kita sollen informiert werden, wenn ein Kind betroffen ist. Die Einrichtung gibt diese Information dann anonym an alle Eltern weiter, damit auch andere befallene Kinder möglichst früh erkannt und behandelt werden.

Mehr Informationen zum Thema Kopfläuse gibt es zum Beispiel auf den Webseiten des Robert Koch-Instituts oder der AOK.

Weitere Informationen Amöbenruhr: Wenn Parasiten den Darm befallen Amöben verursachen häufig eine Darmerkrankung, die Amöbenruhr. Was sind Symptome, wie funktioniert die Übertragung und wie die Behandlung? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2024 | 12:00 Uhr