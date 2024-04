Helios-Klinik Schleswig: Sechs Verletzte nach Feuer in Psychiatrie Stand: 23.04.2024 08:15 Uhr In der Schleswiger Helios Klinik hat es am Montagabend gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person wurde schwer verletzt, fünf Personen leicht.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst ist am Montagabend zu einem Feuer im Helios Klinikum in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ausgerückt, wie die Polizei mitteilte. Gegen 18.30 Uhr hatte die Brandmeldeanlage in der forensischen Psychiatrie und Psychosomatik ausgelöst. Nach kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden.

Die Nachlöscharbeiten und die Belüftung der Klinik seien gegen 22 Uhr beendet gewesen, so die Leitstelle. Etwa 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und vom Rettungsdienst waren im Einsatz.

Feuer in Zimmer gelegt - mutmaßlicher Brandstifter schwer verletzt

Ein 41-jähriger Patient in der forensischen Psychiatrie soll zunächst randaliert haben, berichtet die Polizei. Die Beamten vermuten, dass er später das Feuer in einem Zimmer gelegt haben soll. Der mutmaßliche Brandstifter erlitt schwere Brandverletzungen und musste in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen werden. Fünf Klinikmitarbeiter wurden wegen einer Rauchvergiftungen behandelt. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind noch unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg