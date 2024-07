Stand: 19.07.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Schutz für den Seeregenpfeifer

Aus Rücksicht auf den Seeregenpfeifer ist am Böhler Strand in St. Peter- Ording (Kreis Nordfriesland) eine Schutzzone eingerichtet worden. Denn die seltenen Vögel befinden sich zur Zeit in der Mauser und die Sandbänke von St. Peter- Ording gelten als der bedeutendste Mauserplatz des Seeregenpfeifers. Er wird mit nur noch 300 Brutpaaren in Deutschland als vom Aussterben bedrohte Vogelart eingestuft. Rund die Hälfte davon kommt während der Mauser nach St. Peter- Ording. Nach Angaben der Tourismuszentrale wird die Schutzzone noch bis Ende September bestehen bleiben. Das Reitgebiet am Böhler Strand kann aber weiterhin auf der verbliebenen Fläche genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

Heider Marktplatz am Wochenende komplett gesperrt

Am Wochenende bleibt der Marktplatz in Heide (Kreis Dithmarschen) aufgrund einer Veranstaltung komplett gesperrt. Bereits seit Dienstag stand nur die Hälfte des Platzes als Parkmöglichkeit zur Verfügung. Der Grund: heute und morgen wird dort der große 80er und 90er Schlagermarathon veranstaltet. Wegen der anschließenden Abbauarbeiten auf der Veranstaltungsfläche wird der Marktplatz bis mindestens Montag für Autofahrer gesperrt bleiben. Wer in dieser Zeit mit dem Auto nach Heide fährt, muss auf andere Parkplätze im Stadtgebiet ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

Neuer Pfahlbau in St. Peter Ording feiert Richtfest

Der neue Pfahlbau in St. Peter Ording feiert Richtfest. Die Konstruktion steht laut Tourismuszentrale auf 41 Holzpfählen, jeder 6 Meter lang. Die seeseitige Terrasse bietet mit 320 Quadratmetern Fläche jede Menge Platz für die künftigen Gäste. Im neuen Pfahlbau wird die Strandbar 54 Grad Nord eröffnet - wenn alles gut läuft vielleicht sogar bereits im kommenden Winterhalbjahr, so die Hoffnung der Tourismuszentrale. Der alte Bau soll im Laufe des kommenden Jahres abgerissen werden. St. Peter- Ording (Kreis Nordfriesland) will das Material nachhaltig wiederverwenden oder recyceln. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 08:30 Uhr