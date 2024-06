Stand: 21.06.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozessbeginn gegen falschen Polizisten

Vor dem Meldorfer Amtsgericht hat der Prozess gegen einen Mann aus Hamburg wegen Betruges begonnen. Er soll sich als Polizist ausgegeben und so einen hohen Geldbetrag von einer alten Dame in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ausgehändigt bekommen haben. Die Geschädigte war offenbar an mehreren Tagen hintereinander von vermeintlichen Bankangestellten angerufen und unter Druck gesetzt worden. Man hatte ihr erklärt, dass eine Bande Falschgeld in Umlauf gebracht habe und ihr Bargeld überprüft werden müsse. Daraufhin hatte die 82-Jährige einen hohen fünfstelligen Betrag an einen vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. Dabei soll es sich um den Angeklagten Mann aus Hamburg gehandelt haben. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Agentur für Arbeit informiert über Erleichterungen

Die Agentur für Arbeit in Heide (Kreis Dithmarschen) hat Arbeitgeber aus der Region nach Itzehoe (Kreis Steinburg) eingeladen, um über die verbesserten Möglichkeiten des novellierten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes zu informieren. Es soll bürokratische Hürden abbauen, um die Beschäftigung von Arbeitskräften aus dem Ausland zu erleichtern. Organisator Nils Zander von der Agentur für Arbeit in Heide sagte, bislang habe vieles der Reihe nach stattgefunden, was jetzt parallel laufe, zum Beispiel während des Jobs berufsorientierte Sprachkurse. Und auch bei Problemen wie Wohnungssuche oder Mobilität bietet die Agentur für Arbeit sowohl den Geflüchteten als auch den Arbeitgebern ihre Hilfe an. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

