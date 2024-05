Stand: 31.05.2024 09:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kirchen-Hüter in Heide gesucht

Die evangelische Kirchengemeinde Heide (Kreis Dithmarschen) sucht ehrenamtliche Kirchen-Hüterinnen oder Hüter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen während der täglichen Öffnungszeiten in der Kirche am Heider Marktplatz anwesend sein, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen Fragen zu beantworten. Gleichzeitig sollen sie auch auf die aufwendig sanierte und vor zwei Wochen wieder eröffnete Kirche aufpassen, sagt Pastorin Luise Jarck-Albers. Ein erstes Vorbereitungstreffen der ehrenamtlichen Kirchen-Hüterinnen und Hüter findet am Freitag um 17 Uhr in der St. Jürgen Kirche statt. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

Itzehoer Stör-Lauf startet am Sonnabend

Am Sonnabend findet in und um Itzehoe (Kreis Steinburg) wieder der Itzehoer Stör-Lauf statt. Laut dem Veranstalter, dem Sport-Club Itzehoe, ist es eine der größten Laufveranstaltungen in Schleswig-Holstein. In diesem Jahr haben sich insgesamt knapp 5.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Sie starten ab 13 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Cirencester-Park an der Großen Paaschburg. Die Jüngsten starten auf der 400-Meter-Strecke, Jugendliche und Erwachsene konnten sich für zwei, fünf oder zehn Kilometer anmelden oder am Halb-Marathon teilnehmen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass an den Malzmüllerwiesen diesmal nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

Neue Leiterin für Kreismuseum Prinzesshof

Das Steinburger Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe (Kreis Steinburg) hat eine neue Leiterin. Esther Wrobbel übernimmt am Sonnabend ihre neue Aufgabe. Die 32-Jährige aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hatte bereits als Volontärin im Museum gearbeitet. Zuvor hatte sie Kultur-Anthropologie in Hamburg studiert und als wissenschaftliche Angestellte gearbeitet. Die neue Leiterin möchte vor allem die Museumspädagogik ausbauen. Dazu sollen Feierabend-Führungen kommen, um das Kreismuseum auch für Berufstätige wieder attraktiver zu machen. Nach fünf Jahren Pause soll am 8. Juni auch wieder ein Sommerfest stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2024 08:30 Uhr

