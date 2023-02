Nach Messerattacke bei Brokstedt: Gedenkgottesdienst in Neumünster Stand: 05.02.2023 12:22 Uhr Die katholische und die evangelische Kirche laden zum Andenken an die Opfer der Messerattacke in einem Zug bei Brokstedt heute zu einem Gottesdienst in Neumünster ein. Unter den Teilnehmenden wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

Heute soll gemeinsam getrauert werden: Es kommen Familienangehörige, Freunde der Opfer, Rettungskräfte und auch viele Politiker. Neben Bundeskanzler Scholz werden aus Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie zahlreiche Ministerinnen und Minister kommen. Um 14 Uhr soll die öffentliche Trauerfeier in der Vicelinkirche in Neumünster beginnen. Hunderte Menschen werden erwartet.

"Wir werden niemals akzeptieren, dass so etwas in unserem Land geschieht", sagte Scholz bereits vor dem Gottesdienst beim SPD-Landesparteitag am Sonntag in Husum. Zwei junge Leute seien unschuldige Opfer einer völlig verrückten Tat geworden, so der Kanzler.

AUDIO: Gottesdienst für Opfer der Messerattacke bei Brokstedt (1 Min) Gottesdienst für Opfer der Messerattacke bei Brokstedt (1 Min)

Verantwortlichkeit zwischen Hamburg und Kiel weiter ungeklärt

Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird heute in Neumünster sein. Schleswig-Holstein und Hamburg sind sich seit Tagen uneinig über die Verantwortung und versäumte Weitergaben von Informationen: Der mutmaßliche Messerangreifer Ibrahim A. saß zuvor wegen einer anderen Tat in Hamburg in Untersuchungshaft. Zuletzt hatte es Vorwürfe aus Kiel gegeben, wichtige Informationen zur Haft des Mannes in Hamburg seien nicht übermittelt worden. Hätte die Ausländerbehörde in Kiel von der Haft des mutmaßlichen Täters gewusst, hätte schon vor dessen Entlassung über seinen Aufenthaltsstatus entschieden werden können. Der Hamburger Senat weist diese Vorwürfe zurück.

Vor nicht einmal zwei Wochen, am 25. Januar, wurden in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg zwei junge Menschen getötet, fünf weitere Fahrgäste zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter - Ibrahim A. - sitzt seitdem in Untersuchungshaft wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen.

