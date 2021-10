Nach Lkw-Unfall: A1 bei Bad Oldesloe komplett gesperrt Stand: 25.10.2021 08:15 Uhr Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich bereits auf mehreren Kilometern. Vermutlich werden die Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden dauern.

Um kurz vor fünf Uhr heute Morgen hat ein Lastwagenfahrer offenbar die Kontrolle über seinen Tanklaster verloren und ist dann gegen die Mittelleitplanke unter einer Brücke gefahren. Die Wucht war so stark, dass der Lkw die Schutzplanke durchbrach. Der Sattelzug kippte bei dem Unfall um. Die A1 ist in Folge des Unfalls bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) in beiden Richtungen voll gesperrt.

AUDIO: Reporter vor Ort: Stau nach Vollsperrung der A1 bei Bad Oldesloe (1 Min) Reporter vor Ort: Stau nach Vollsperrung der A1 bei Bad Oldesloe (1 Min)

Nach Angaben der Leitstelle liegen auf den Fahrbahnen in beide Richtungen Trümmerteile. Daher ist die A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe derzeit komplett gesperrt. In Richtung Hamburg und Richtung Lübeck geht momentan nichts, der Verkehr staut sich kilometerlang. Autofahrer Richtung Hamburg werden über die U2 und die U12 umgeleitet. In Richtung Lübeck wird der Verkehr am Kreuz Bargteheide abgeleitet.

Giftige Ameisensäure läuft aus

Außerdem läuft aus dem Lkw-Anhänger Ameisensäure aus - der Löschzug Gefahrgut ist im Einsatz. Die Säure ist nach Angaben der Leitstelle giftig. Daher werden Bewohner im Bereich der B208 bei Rethwischfeld gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wie schnell der Anhänger abgedichtet und geborgen werden kann, steht noch nicht fest. Polizei und Feuerwehr prüfen außerdem, ob bei dem Unfall die Brücke beschädigt wurde. Vermutlich bleibt die Autobahn noch mehrere Stunden gesperrt.

Der Lkw-Fahrer konnte nach dem Unfall zügig aus seinem Fahrerhaus gerettet werden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2021 | 07:00 Uhr