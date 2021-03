Nach Havarie: Schleusenkammer in Kiel wieder in Betrieb Stand: 15.03.2021 14:17 Uhr Am Nord-Ostsee-Kanal in Kiel stehen beide großen Schleusenkammern wieder zur Verfügung. Am Sonnabend war ein Frachter gegen eines der Schleusentore gefahren. Trotz Schäden kann es wieder in Betrieb genommen werden.

Am Vormittag waren Taucher an der Schleuse in Kiel-Holtenau im Einsatz. Sie sollten feststellen, wie schwer das Schleusentor bei der Havarie am Sonnabend beschädigt wurde. Gegen 19 Uhr war das 90 Meter lange Frachtschiff "Wilson Goole" gegen das Tor gefahren. Nun teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau mit, dass die Schleuse wieder genutzt werden kann. Gegen Mittag haben die ersten Schiffe wieder die Nordkammer passiert. Allerdings werden die Schiffe zunächst vorsorglich mit einem Schlepper in die Kammer gebracht, um weitere Beschädigungen zu vermeiden.

VIDEO: Frachter "Wilson Goole" kracht in NOK-Schleuse (1 Min)

Offenbar nur ein Schwimmtank zerstört

Konkret hatten die Taucher bei der Unterwasserinspektion des Tores festgestellt, dass von den zwölf Schwimmtanks nur einer bei der Kollision zerstört wurde. Die daneben liegenden Tanks scheinen laut WSA unbeschädigt zu sein. In einer Mitteilung der Behörde heißt es, "da neben dem zerstörten Schwimmtank ein Ballasttank liegt und dieser regulär mit Wasser gefüllt ist, konnte als Sofortmaßnahme dieser Ballasttank zum Schwimmtank umfunktioniert werden". Der durch die Havarie zerstörte Schwimmtank dient nun als Ballasttank.

Brunsbüttel: Kollision in NOK-Schleuse

In Brunsbüttel ist in der Nacht zum Montag ein Containerschiff in der großen Südschleuse mit dem Mittelleitwerk kollidiert. Nach Angaben der Polizei könnten Windböen der Grund dafür gewesen sein. Menschen wurden nicht verletzt. Noch ist unklar, welche Schäden die "Elbsummer" an dem Bauwerk angerichtet hat. An dem knapp 158 Meter langen Schiff stellten Beamte der Wasserschutzpolizei lediglich Farbabrieb fest. Die Besatzung konnte ihre Reise nach Fredericia in Dänemark fortsetzen.

Bereits am Sonntag hatte ein Schiff in Brunsbüttel die Nordböschung im großen Vorhafen der Schleuse berührt. Der Kapitän sprach nach Polizeiangaben von einem Steuerfehler. Das Schiff kam aus eigener Kraft wieder frei. Die Weiterfahrt wurde von der Berufsgenossenschaft jedoch vorläufig untersagt.

Weitere Informationen Nach Havarie: Taucher untersuchen Kieler Schleusentor Verkehrsminister Buchholz wirft dem Bundesverkehrsministerium vor, Forderungen nicht ernst genommen zu haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2021 | 14:00 Uhr