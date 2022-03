Nach Brand in Rellingen: Fast alle haben wieder Wasser Stand: 17.03.2022 07:59 Uhr Mehrere Wasserrohre sind am Dienstagabend in Rellingen (Kreis Pinneberg) geplatzt, die Versorgung brach zusammen. Mittlerweile haben die meisten Haushalte wieder Trinkwasser.

Bis auf drei Haushalte haben in Rellingen inzwischen alle wieder fließendes Wasser. Das teilte das zuständige Wasserwerk mit. Die drei fehlenden Haushalte werden im Moment mit Kanistern versorgt. Nach Angaben der Wasserwerke muss noch ein Rohr im Ellerbeker Weg repariert werden, die anderen hatten die Handwerker bereits am Mittwoch wieder reparieren können.

Flammen 10, 20 Meter über dem Dach

Am Dienstagabend waren mehrere Wasserrohre geplatzt. Zuvor hatte es in Rellingen in einer Werkstatt gebrannt. Mehr als 170 Einsatzkräfte verhinderten laut der Feuerwehr, dass das Feuer auf benachbarte Hallen übergriff. "Die Flammen waren 10, 20 Meter über dem Dach. Da ist nichts mehr zu retten gewesen. Aber die Feuerwehr hat gut gearbeitet. Die haben von innen und außen versucht, alles zu löschen, damit nicht noch mehr bei uns auch rüberbrennt", erzählte der Augenzeuge Christian Hahn.

Die Brandursache ist laut Feuerwehr bislang unklar. Eine Person habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr nicht nennen.

Kurze Zeit nach dem Brand kam es in der Gemeinde zum Ausfall der Trinkwasserversorgung, wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr Elmshorn mitteilte. Insgesamt acht Rohre waren am Dienstagabend gebrochen, laut Wasserwerk möglicherweise wegen Druckschwankungen ausgelöst durch den Feuerwehreinsatz.

