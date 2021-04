Nach Bahnunfall in Süderlügum: Strecke wieder frei Stand: 22.04.2021 08:13 Uhr Nach dem schweren Bahnunfall in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) am Dienstagabend können Züge die Bahnstrecke Niebüll-Tondern wieder regulär befahren.

Den ganzen Mittwoch hat es gedauert, die Bahnstrecke nach dem schweren Unfall am Dienstag zu räumen. Mithilfe von mobilen Kränen mussten die ineinander verkeilten Waggons auseinandergezogen werden. Nun ist die Strecke zwischen Niebüll und Tondern in Dänemark wieder regulär in Betrieb. Auch das Verladen von Sand und Schotter für die Bauarbeiten an der Marschbahn ist nach Angaben der Eisenbahngesellschaft NEG wieder möglich. Das betroffene Nebengleis wurde demnach nur leicht beschädigt.

Polizei: Lok fuhr vermutlich zu schnell

Vor dem Bahnunfall war die Lok einer Gleisbaufirma auf einem Abstellgleis in Süderlügum unterwegs gewesen. Sie sollte sieben Wagen ankoppeln, um Schottersteine aufzunehmen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Während des Ankoppelungsvorgangs fuhr der Arbeitszug den Informationen zufolge auf die etwa zwölf Tonnen schweren Güterwagen auf, die sich dann wie Bauklötze ineinander verkanteten und stapelten. Die Polizei geht davon aus, dass die Lok zu schnell unterwegs war.

Lokführer musste befreit werden

Der 53-jährige Lokführer war eingeklemmt, wurde von der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen konnte er die Klinik wieder verlassen. Nach NDR Informationen sind seine Verletzungen nicht so schwer wie anfangs befürchtet. Er soll sich Prellungen zugezogen haben.

