Stand: 20.12.2018 07:00 Uhr

Nach Asbest-Fund in Reinbek: Keine Großkontrolle

Seit rund zwei Wochen sind im Schulzentrum Reinbek (Kreis Stormarn) viele Klassenzimmer wegen einer hohen Asbestbelastung gesperrt. Ein Gutachten soll nun klären, wie diese hohen Werte des krebserregenden Stoffes zustande kommen. Ehe nicht erste Ergebnisse vorliegen, sieht die oberste Baubehörde im Innenministerium keinen Handlungsbedarf, andere - möglicherweise baugleiche - Schulen zu kontrollieren oder die Asbest-Richtlinie anzupassen. Viele Sachverständige haben nach Informationen von NDR 1 Welle Nord eine andere Meinung.

Asbest: Warum die Gefahr schwer zu bewerten ist Schleswig-Holstein Magazin - 08.12.2018 19:30 Uhr Wenn Asbestfasern in die Lunge geraten, drohen gesundheitliche Probleme – mitunter erst Jahrzehnte später. In der LungenClinic Großhansdorf sprechen wir mit Spezialisten.







3,57 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fest gebundener Asbest: Keine regelmäßigen Kontrollen

Es geht um den Unterschied zwischen fest gebundenem und schwach gebundenem Asbest. Schwach gebundener Asbest gilt als gefährlicher, weil er Fasern freisetzt, die beim Atmen in den Körper gelangen können. Ist schwach gebundener Asbest in Gebäuden verbaut, werden diese meist regelmäßig überprüft. Denn nach einer Erstkontrolle greift die Asbest-Richtlinie. Sie schreibt vor, dass die Gebäude in bestimmten Abständen erneut kontrolliert werden, um sicherzugehen, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden. Die Entscheidung, ob überhaupt gemessen wird, liegt in der Verantwortung der private und öffentlichen Besitzer. Bei fest gebundenem Asbest werden nur Proben genommen, bevor saniert wird - wie bei der Schule in Reinbek. Das schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor - damit die Bauarbeiter nicht gefährdet werden.

Innenministerium will Ursache für Werte in Reinbek abwarten

Gutachter fordern, auch fest gebundenen Asbest in die Richtlinie aufzunehmen. Dann könnten auch Gebäude, in denen kein schwach gebundener Asbest zu finden ist, regelmäßig überprüft werden. Das Innenministerium aber will abwarten, was die Ursache für die Werte in Reinbek ist. Anschließend wäre man gegebenenfalls bereit, die Richtlinie anzupassen und Kontrollen an anderen, baugleichen Schulen anzuordnen.

Asbest: Eigenschaften und Gesundheitsgefahren Asbest ist die Bezeichnung für eine Gruppe natürlich vorkommender, feinfaseriger Minerale. Da Asbest außerordentlich hitze- und weitgehend chemikalienbeständig ist, wurde er in der Vergangenheit in vielen Produkten eingesetzt und auch im Baubereich häufig genutzt. Die Faserstruktur macht Asbest jedoch bei der Gewinnung, Verwendung und Entsorgung gefährlich. Asbest spaltet bei mechanischer Beanspruchung in eine Vielzahl sehr feiner Fasern auf. Diese können mit der Atemluft in den Körper gelangen und lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliome) auslösen. Die von Asbest ausgehenden Gesundheitsgefahren führten 1995 zu einem Verbot des Inverkehrbringens (Herstellung, Vermarktung und Verwendung) von Asbestprodukten in Deutschland. Die Europäische Union beschloss 1999 einen vollständigen Ausstieg aus der Asbestverwendung. (Quelle: Umweltbundesamt)

Weitere Informationen Ein Lungenarzt erklärt die Gefahren von Asbest In einer Schule in Reinbek ist Asbest nachgewiesen worden. Sie wurde geschlossen. Wie groß die Gefahr von Asbestfasern sein kann, erklärt Klaus Rabe. Er ist Chefarzt der Lungenklinik Großhansdorf. mehr Asbest: Weitere Räume in Reinbeker Schule betroffen Wegen Asbest mussten Schüler und Lehrer des Schulzentrums Mühlenredder in Reinbek kurzfristig umziehen. Am Mittwoch wurden die Ergebnisse weiterer Messungen bekannt gegeben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2018 | 07:00 Uhr