Stand: 11.04.2019 15:02 Uhr

Mutter von vier Kindern in Flensburg getötet

Nach dem Fund einer vermutlich gewaltsam ums Leben gekommenen Frau in Flensburg haben die Ermittler erste Details bekanntgegeben. Demnach ist es am Donnerstagmorgen zu einem Streit zwischen zwei Eheleuten in der gemeinsamen Wohnung im Flensburger Stadtteil Jürgensby gekommen. Der 42 Jahre alte Mann soll seine 39-jährige Frau dabei tätlich angegriffen und so schwer verletzt haben, dass sie starb.

Vier Kinder waren vermutlich in der Wohnung

Bei der Einsatzstelle gingen mehrere Notrufe ein. Die Beamten fanden dann die Frau tot in der Wohnung auf. Der tatverdächtige Ehemann ließ sich widerstandslos festnehmen. Am Freitag will die Staatsanwaltschaft darüber entscheiden, ob sie einen Haftbefehl beantragt. Die genaue Todesursache wird nun durch eine Obduktion geklärt. Das Ehepaar hat vier Kinder im Alter von 6, 10, 13 und 16 Jahren. "Ich gehe davon aus, dass die Kinder zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in der Wohnung waren", sagte Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp der Deutschen Presse-Agentur. Sie könne aber nicht sagen, ob die Kinder das Geschehen unmittelbar mitbekommen haben. Um die Kinder kümmert sich jetzt das Jugendamt.

