Mini-Feuerlöscher aus SH sollen Großbrände verhindern Sendedatum: 05.03.2021 19:30 Uhr Eine Firma aus Schleswig-Holstein hat nach eigenen Angaben den kleinsten Feuerlöscher der Welt gebaut. Er kann direkt in Geräten verbaut werden.

Jeder dritte Brand entsteht wegen Elektrizität. Waschmaschine, Spülmaschine, Mikrowelle - viele Haushaltsgeräte können durch einen technischen Defekt einen Brand verursachen. Eine Firma aus Ahrensburg hat deswegen den "kleinsten Feuerlöscher der Welt" entwickelt, wie sie selbst sagen.

Ampullen lösen selbstständig aus

Dafür stellt das Unternehmen Glasampullen her, die mit einem speziellen Gas gefüllt und verkauft werden. Der kleine Feuerlöscher ist kleiner als eine 1-Euro-Münze und kann direkt im Gerät verbaut werden. "Diese Produkte detektieren Entstehungsbrände, löschen sie beim Auslösen und unterbrechen die Stromversorgung", erklärt Bodo Müller, Geschäftsführer der JOB-Unternehmensgruppe. Wenn eine Umgebungstemepratur von über 130 Grad herrscht, dann liegt vermutlich ein Brand vor, erklärt der Produktmanager Markus Fiebig. Die Ampullen lösen dann aus, platzen und geben das Löschmittel frei. Der Brand wird so noch im Gerät gelöscht.

Erste Feuerlöscher schon im Einsatz

Beispielsweise in Medienwänden an Flughäfen oder in Beatmungsgeräten ist der kleine Feuerlöscher schon im Einsatz. Künftig kann er auch in Haushaltsgeräte eingebaut werden. Ein weiterer Vorteil: Durch das Löschen bevor ein großer Brand entsteht, bleiben auch die Löschschäden aus. Denn wenn die Feuerwehr mit großem Gerät anrückt, entstehen neben dem Brand sehr häufig noch weitere Schäden durch Wasser und Co.

