Messerstecherei in Geesthacht - Täter ist auf der Flucht Stand: 11.04.2025 10:11 Uhr Die Polizei sucht nach einer Messerattacke am Donnerstag in Geesthacht nach Zeugen. Ein Mann soll einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben und dann geflohen sein.

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein Mann am Donnerstagnachmittag (10.4.) vor einem Schnellrestaurant einen anderen Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Nach Angaben der Leitstelle hatten Mitarbeiter des Burger-Restaurants um 15.30 Uhr einen Notruf abgesetzt, nachdem der verletzte Mann in die Filiale an der Düneberger Straße geflohen war. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, es bestehe aber keine Lebensgefahr, so eine Sprecherin der Leitstelle.

Mutmaßlicher Täter ist auf der Flucht

Der Täter floh vom Tatort, eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Jetzt suchen die Beamten nach dem mutmaßlichen Täter und Zeugen, die am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr etwas Verdächtiges in Geesthacht gesehen haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg