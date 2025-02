Stand: 18.02.2025 09:56 Uhr 46-Jähriger nach Raub und Messerangriff in Lübeck in U-Haft

Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz sitzt ein 46-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei Lübeck mitteilte, wurde der Mann am Freitag noch in Tatortnähe festgenommen. Er soll in einem Treppenhaus am Lindenplatz zuerst einen 29-Jährigen ausgeraubt und wenig später einen 40-Jährigen ebenfalls am Lindenplatz mit einem Messer verletzt haben. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes.

