Stand: 14.03.2024 07:25 Uhr Schwerverletzter nach Messerstecherei in Elmshorn

Bei einer Messerstecherei in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Polizei waren am Mittwochabend gegen 21 Uhr zwei Männer in Streit geraten. Dabei wurde einer der Beteiligten mit einem Messer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Beide Männer befinden sich in Polizeigewahrsam.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2024 | 08:30 Uhr