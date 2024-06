Stand: 19.06.2024 16:24 Uhr Rendsburg: 20-Jähriger nach Messerstichen lebensgefährlich verletzt

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Dienstagnachmittag ein 20-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei geriet eine Gruppe von jungen Männern vor einer Jugendeinrichtung in der Lilienstraße in einen Streit. Dabei ging das Handy eines 16-Jährigen kaputt. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Angaben der Beamten zog der 16-jährige Tatverdächtige ein Messer und stach mehrfach auf den Oberkörper des 20-Jährigen ein.

Dieser kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde dort umgehend notoperiert. Sein Zustand hat sich nach der OP leicht stabilisiert, so die Polizei. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rendsburg dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2024 | 15:00 Uhr