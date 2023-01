Messerattacke von Brokstedt: Das ist bekannt

Der genaue Tathergang ist weiter unklar, noch liegen nicht alle Zeugenaussagen vor. Die Polizei berichtet bislang, dass der mutmaßliche Täter um 14.55 Uhr kurz vor dem Bahnhof Brokstedt (Kreis Steinburg) Fahrgäste mit einer Stichwaffe angegriffen haben soll, über den Notruf seien mehrere Anrufe eingegangen. In dem RE70, der von Kiel nach Hamburg fuhr, saßen etwa 120 Menschen. Einige der Passagiere haben den Angreifer noch im Zug überwältigt. Sieben bis acht Minuten nach der Tat sei ein erster Streifenwagen am Bahnhof eingetroffen, sagte der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen. Am Anfang sei die Lage "extrem chaotisch" gewesen. Bei der Festnahme habe der mutmaßliche Täter eher ruhig gewirkt.

Die Ermittler sprechen von einer Stichwaffe. Detaillierte Angaben will die Staatsanwaltschaft nicht machen. "Das wollen wir von den Zeugen hören", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Carsten Ohlrogge. Er bestätigte, dass der mutmaßliche Täter bereits vor dem Tattag mit einer "Stichwaffen-Straftat" in Hamburg in Erscheinung getreten sei.

Bei dem Mann handelt es sich laut Innenministerium um Ibrahim A., einen staatenlosen Palästinenser ohne festen Wohnsitz, 33 Jahre alt, geboren in Gaza. Menschen, die außer der palästinensischen Staatsangehörigkeit keine weitere besitzen, werden von Deutschland als staatenlos betrachtet. Wie die Mehrheit der EU-Staaten erkennt auch die Bundesrepublik die palästinensischen Gebiete nicht als eigenständigen Staat an. Nach Deutschland ist A. 2014 eingereist, hatte seinen Wohnort dann zunächst in Nordrhein-Westfalen. Dort soll er bereits mehrfach straffällig geworden sein. Von Juli bis November 2021 war der Mann in Kiel gemeldet. In einer Gemeinschaftsunterkunft der Landeshauptstadt für geflüchtete Menschen erhielt er ein Hausverbot, weil er Mitbewohnende belästigt haben soll. Damals hantierte er laut Sozialministerium mit einem Messer. Anschließend lebte er offenbar im Raum Hamburg.

Laut der Kieler Ausländerbehörde ist Ibrahim A. am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr ohne Termin an den Info-Point der Behörde gekommen. Er habe dort seinen Aufenthaltstitel verlängern wollen und sei dann wegen seines ungeklärten Aufenthaltsorts zum Einwohnermeldeamt geschickt worden. Nach bisherigen Information des Chefs der Ausländerbehörde, Christian Zierau, kam er beim Einwohnermeldeamt nie an. Er habe in der Ausländerbehörde von einer Schlafgelegenheit in Hamburg gesprochen. Von einem auffälligen Verhalten hätten seine Kollegen nicht berichtet, so Zierau.

In Schleswig-Holstein ist A. polizeilich nicht aktenkundig. Er wurde laut Innenministerium nur durch eine Streitigkeit und einen Ladendiebstahl auffällig. Anders sieht es in Nordrhein-Westfalen und Hamburg aus. Nach Angaben der Ermittler saß A. bis vor einer Woche wegen eines Körperverletzungsdelikts in U-Haft in Hamburg-Billwerder. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Itzehoe ist der 33-Jährige ein mehrfach in Erscheinung getretener Straftäter (Betäubungsmittel, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung), aber kein Intensivtäter. Demnach habe er drei Vorstrafen, saß aber erstmals als Verurteilter im Gefängnis. Die Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung, zu der er in Hamburg wegen einer anderen Messer-Tat verurteilt worden war, hat A. laut Staatsanwaltschaft Itzehoe fast vollständig in U-Haft verbracht. Dann sei er durch eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg aus der Haft entlassen worden. Laut der Hamburger Behörde für Justiz und Verbraucherschutz sei A. während der Haft auffällig geworden, weshalb eine psychiatrische Betreuung durchgängig stattgefunden habe. Außerdem habe die JVA nach seiner Entlassung kurzfristig eine Methadon-Behandlung für ihn organisiert. Weitere Informationen Nach Messerattacke von Brokstedt: Fragen an Hamburger Justiz Nach dem Messerangriff in einem Regionalzug wurde bekannt, dass der mutmaßliche Täter kurz zuvor in Hamburg aus der U-Haft entlassen worden war. mehr

Der mutmaßliche Täter saß nach einer anderen Messer-Tat bis vor einer Woche in einem Hamburger Gefängnis in Untersuchungshaft. Die Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung, die nicht rechtskräftig war, weil A. Berufung eingelegt hatte, hat er laut Staatsanwaltschaft Itzehoe fast vollständig in U-Haft verbracht. Dann sei er durch eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg aus der Haft entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe spricht in diesem Zusammenhang von einer sogenannten Vollverbüßung der Strafe, die zur Freilassung vor einer Woche geführt habe. Es gebe keine Verpflichtung in irgendeiner Form, aus der U-Haft Entlassene zu betreuen, sagte Itzehoes Leitender Oberstaatsanwalt Carsten Ohlrogge. Über die Frage, ob jemand nach der Haft noch betreut werden müsse, würden sich "sehr fachkundige Menschen" in der Justiz Gedanken machen, hatte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bereits am Mittwochabend erklärt. Die Freilassung sei "so vorgesehen in unserem Rechtssystem".

Laut Staatsanwaltschaft gibt es "nicht den geringsten Hinweis" auf einen terroristischen Hintergrund oder eine lange geplante Tat. Das Innenministerium steht in engem Kontakt mit der Polizeidirektion Itzehoe. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack sagte in einer Sondersitzung des Landtags, dass der mutmaßliche Täter, der laut Ausländerbehörde 2021 aus Nordrhein-Westfalen nach Kiel in ein Heim für Schutz suchende Menschen gezogen war und inzwischen als "unbekannt verzogen" galt, noch kurz vor der Tat in der Kieler Ausländerbehörde gewesen sei. Er habe dort eine Aufenthaltskarte beantragt und sei dann zum Einwohnermeldeamt geschickt worden. Weitere Kenntnisse zum Motiv gibt es noch nicht. Es gebe noch keine Ergebnisse einer Vernehmung, so Sütterlin-Waack am Donnerstagnachmittag.

Der staatenlose Palästinenser ist nach Angaben des Innenministeriums Ende 2014 erstmals nach Deutschland eingereist. Aus welchen Land er damals kam, ist unklar. Ihm sei 2017 subsidiärer Schutz gewährt worden - jener Schutz also, der greift, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und dem Menschen im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. 2021 sei ein Verfahren auf Rücknahme des subsidiären Schutzes eingeleitet worden. Wie dieses ausging, ist unklar. Der Innen- und Rechtsausschuss habe vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Bericht zu dem Fall angefordert, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Laut Zuwanderungsabteilung des Sozialministeriums Schleswig-Holstein setzt eine Abschiebung voraus, dass Betroffene "vollziehbar ausreisepflichtig" sind. Das treffe in diesem Fall nach aktueller Aktenlage nicht zu. Ibrahim A. habe einen erlaubten Aufenthalt.

Er wurde leicht verletzt und ohne Widerstand festgenommen und befand sich nach einem Krankenhausaufenthalt schon am Donnerstag wieder in Gewahrsam der Polizei. Am Donnerstagnachmittag erließ das Amtsgericht Itzehoe Haftbefehl. Der Mann ist in der Justizvollzugsanstalt Itzehoe untergebracht.