Leiche im Nord-Ostsee-Kanal bei Kiel: Wohl kein Verbrechen Stand: 19.05.2025 11:59 Uhr Am Donnerstag (15.5.) ist im Nord-Ostsee-Kanal bei Kiel-Holstenau eine Leiche entdeckt worden. Die Identität des Toten ist laut Polizei noch unklar. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Die Wasserleiche wurde laut Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in Kiel-Holtenau gefunden. Ein Schleusenwärter entdeckte demnach die leblose männliche Person in einer der Schleusenkammern des Nord-Ostsee-Kanals. Nach ersten Erkenntnissen lag der Mann bereits längere Zeit im Wasser und trieb zwischen Förde und dem Kanal. Mit Hilfe einer Drehleiter barg die Feuerwehr dann den Leichnam. Dessen Identität ist noch unklar, ein DNA-Abgleich läuft.

Leiche im NOK: Keine Hinweise auf Straftat

Die Polizei hat einen konkreten Verdacht, wer der Verstorbene sein könnte. Eine offizielle Bestätigung kann erst nach Identifizierung der Leiche erfolgen. Erst dann sollen auch eventuelle Angehörige benachrichtigt werden. Auch die Todesursache ist noch unbekannt und soll nun von Rechtsmedizinern ermittelt werden. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor, sagte eine Polizeisprecherin am Montag (19.5.).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel