Laufsommer 2025: Diese Events stehen in Schleswig-Holstein an Stand: 19.05.2025 08:40 Uhr Der Sommer 2025 verspricht viele Laufevents und sportliche Highlights für Laufbegeisterte in SH. Ob 5 km-Läufe, Halbmarathons oder Triathlons - zwischen Nordsee und Ostsee ist für jeden etwas dabei.

Vom traditionellen Holstenköstenlauf in Neumünster über den Triathlon in Lübeck bis hin zum 95-Kilometer-Lauf von der Nord- zur Ostsee - auch in diesem Sommer gibt es überall in Schleswig-Holstein wieder zahlreiche Laufevents. Neben den traditionellen Stadt- und Volksläufen über fünf und 10 Kilometern und Marathons sind bis Ende August auch Triathlons sowie Ultraläufe und Trails geplant. Ein Überblick.

Volksläufe guter Einstieg für Hobbyläufer: 5 und 10 Kilometer

Ideal für Einsteiger und Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer: Die traditionellen Volksläufe bieten entspannte Strecken durch die Stadt und Natur - auf 5 und 10 Kilometern. Meist werden zudem auch Läufe für Schülerinnen und Schüler veranstaltet.

Für alle, die mehr wollen: der Marathon ist der Klassiker unter den Läufen. Die offizielle Strecke: 42,195 km. In Schleswig-Holstein gibt es einige Marathons - sie erfordern gezielte Vorbereitung und mentale Stärke.

Marathon: Der Klassiker unter den Läufen

Triathlon: OstseeMan in Glücksburg im August und weitere Events

Triathlon ist Multisport pur: Schwimmen, Radfahren und Laufen in direkter Abfolge, je nach Format auf unterschiedlichen Distanzen. Internationaler Klassiker ist der OstseeMan in Glücksburg.

Hier geht es weniger um die Zeit, als vielmehr ums Ankommen. Denn Trailrunning verlangt mehr als nur Kondition: Gelaufen wird auf naturbelassenen Wegen mit Höhenmetern und wechselndem Untergrund. Die Ultraläufe fordern absolute Robustheit - sowohl physisch als auch mental. In Schleifen, als Punkt-zu-Punkt-Strecke oder über einen bestimmten Zeitraum gilt es, zahlreiche Kilometer zu absolvieren.

Ultraläufe und Trailrunning in SH: Viele Kilometer über Stunden

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für alle Events gilt: Eine Anmeldung ist in der Regel erforderlich, zum Teil mit begrenzten Startplätzen und frühzeitigen Fristen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Leichtathletik Freizeitsport Marathon