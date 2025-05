Stand: 19.05.2025 08:42 Uhr 7.300 Besucher auf dem Gottorfer Landmarkt

Am Sonntag, dem 18. Mai, hat der 24. Gottorfer Landmarkt rund um Schloss Gottorf in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) unter strahlendem Sonnenschein stattgefunden. Die Veranstaltung zog 7.300 Besucherinnen und Besucher an und wurde von mehr als 120 Ausstellerinnen und Ausstellern mit ihren Produkten und Projekten unterstützt. Laut der Koordinatorin Conny Gleitmann war das Programm ein Erfolg und traf auf positive Resonanz bei den Teilnehmenden.

Besucherinnen und Besucher hatten die Gelegenheit, eine Vielzahl von Aktivitäten zu erleben. Dazu gehörten Vorführungen von Hütehunden, Schafscheren, Kutschfahrten und ein Pferdeparcours. Kinder konnten sich auf einer Hüpfburg austoben. Zudem gab es Workshops, bei denen die Teilnehmenden Seife selbst herstellen konnten. Auch kulinarisch wurde ein breites Spektrum geboten, mit einem Schwerpunkt auf Bio-Lebensmittel sowie Eis und Crêpes. Die Veranstaltung wurde von Familien und Ausstellenden gleichermaßen gerne besucht, was die Organisatoren nach eigenen Angaben sehr zufriedenstellte.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Kreis Schleswig-Flensburg