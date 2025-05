NDR 1 Welle Nord spielt mit Ihnen "Strand - Land - Stuss" Stand: 19.05.2025 05:00 Uhr "Stadt, Land, Fluss" kennen wir alle - aber jetzt spielen wir NDR 1 Welle Nord "Strand - Land - Stuss" und schenken Ihnen Tickets für's Open Air Event "Legends at the Sea". Anmelden und mitspielen!

Das gibt es nur hier bei uns in Schleswig-Holstein: ein Live-Konzert direkt an der Nordseeküste, vor der atemberaubenden Kulisse des Wattenmeers - auf der Watt-Tribüne in Büsum (Kreis Dithmarschen). Wir laden Sie ein und schenken Ihnen Tickets - für das Konzert am 13. Juni 2025 von Kool & the Gang oder am 14. Juni 2025 für Jan Delay.

Mit uns zocken - und die Watt-Tribüne in Büsum rocken

Wenn Sie gemeinsam mit Kool & the Gang oder Jan Delay unter freiem Himmel feiern wollen, haben Sie auf NDR 1 Welle Nord von Montag bis Freitag die Chance, sich Tickets für die Konzerte in Büsum zu sichern. Melden Sie sich einfach über das unten stehende Formular für unser "Stadt - Land - Stuss" an. Die erste Chance haben Sie ab dem 26. Mai jeden Morgen um 7.10 Uhr in "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" und dann mehrmals täglich. Also, mit uns zocken - und dann die Watt-Tribüne rocken.

So funktioniert unser NDR 1 Welle Nord "Strand - Land - Stuss", wenn wir Sie auslosen: Sie nennen uns innerhalb von 20 Sekunden drei Begriffe mit demselben Anfangsbuchstaben aus wechselnden Kategorien zum Thema Strand, Land und Stuss. Gelingt es Ihnen, schicken wir Sie zusammen mit Ihrer Begleitung zum Open Air nach Büsum. Online-Bonus: Unter allen Teilnehmenden verlosen wir zudem 3 x 2 Tickets - ganz ohne Spiel.

Exklusives VIP-Paket mit Meet & Greet zu verschenken

Als Highlight verschenken wir am Dienstag, den 10. Juni, ein exklusives VIP-Paket: zwei Tickets für den 13. Juni plus ein Meet & Greet mit mit Kool & the Gang und eine Übernachtung mit Frühstück in einem Vier-Sterne-Hotel im Anschluss an das Konzert. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Einmal Ihre Daten im Formular eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich.

