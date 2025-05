Stand: 19.05.2025 07:56 Uhr Ältester Holzsegler Deutschlands nimmt Fahrt auf

Nach monatelangen Erneuerungsarbeiten ist die "Rigmor von Glückstadt", Deutschlands ältestes noch fahrtüchtiges Segelschiff, wieder zu Wasser gelassen worden. Seit Dezember lag der Holzsegler von 1853 auf der Slipanlage im Glückstädter Binnenhafen (Kreis Steinburg) trocken. Nachdem bei Routinearbeiten unter anderem ein Pilzbefall festgestellt worden war, musste ein Großteil der Planken am Heck erneuert und dafür Eichenbohlen in traditioneller Handwerksarbeit in Form gebracht werden.

Ehrenamtliche helfen bei Erhalt des Schiffes

"Wir sind dankbar, dass es hier noch einen Bootsbauer gibt, der die Technik beherrscht, und das wir viele engagierte Ehrenamtliche haben, die für den Erhalt des Schiffes ihre Freizeit opfern", sagte Peter Voß, der zweite Vorsitzende des Fördervereins der "Rigmor von Glückstadt". Am kommenden Wochenende, dem 23. bis 25. Mai, finden die ersten Fahrten auf der Elbe statt, für die sich Interessierte noch anmelden können. In der darauffolgenden Woche fährt der Holzsegler dann in Richtung Flensburg - dort findet ab dem 29. Mai die Rum-Regatta statt.

