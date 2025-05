Stand: 19.05.2025 05:36 Uhr B206 bei Bad Segeberg: Vollsperrung für mehr als einen Monat

Die Sanierung des vierten und letzten Bauabschnitts an der B206 westlich von Bad Segeberg (Kreis Segeberg) beginnt am Montag (19.5.). Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitgeteilt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes werde im Abschnitt zwischen der Kreuzung "Levo-Park" und der Einmündung der K47 eine Vollsperrung eingerichtet. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die K47 nach Högersdorf und die B432 bis Bad Segeberg, so der LBV.SH.

Tempo 30 seit Ende März

Die Sanierungsarbeiten an der insgesamt drei Kilometer langen Strecke haben Ende März begonnen. Seitdem ist die laut LBV.SH stark beschädigte Straße Stück für Stück saniert worden. Während der vorherigen Bauphasen konnte Autofahrerinnen und Autofahrer zumindest noch einspurig und mit Tempo 30 an der Baustelle vorbeifahren. Die Vollsperrung am letzten Bauabschnitt gilt zunächst bis zum 27. Juni, dann soll die B206 wieder komplett frei sein. Witterungsbedingt könne es aber zu Verzögerungen kommen. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg