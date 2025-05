Stand: 19.05.2025 07:31 Uhr Brand in Ratzeburg: 36 Menschen aus Mehrfamilienhaus gerettet

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle mussten am Sonntagnachmittag (18.5.) 36 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen in der Berliner Straße räumen. Eine ältere Person musste aus dem Haus getragen werden. Der Auslöser für den Brand war ein angebranntes Essen. Das Feuer war schnell gelöscht und der Einsatz nach 90 Minuten beendet, heißt es von den Einsatzkräften. Die Bewohner konnten schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Feuerwehrfrau musste auf Verdacht wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

