Stand: 02.04.2019 10:13 Uhr

Masern-Kontrollen an Segeberger Schulen gehen weiter

Auch heute haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wieder den Masern-Impfschutz von Schülern und Lehrern an Schulen im Kreis Segeberg kontrolliert. An der Theodor-Storm-Grundschule sowie an der Dahlmannschule in Bad Segeberg fanden Kontrollen statt. Auch Schüler, die an der Dahlmannschule heute ihre Abiturprüfung ablegen wollen, mussten einen Impfschutz vorweisen, um zu den Prüfungen zugelassen zu werden. Einige Abiturienten wollten sich einem Schnelltest unterziehen, um ihren Immunstatus zu klären. Alle, die keinen Masern-Impfschutz nachweisen können, müssen ihre Klausuren nach Angaben der Schule am 8. Mai nachschreiben.

Masern-Alarm an Bad Segeberger Schulen Schleswig-Holstein Magazin - 01.04.2019 19:30 Uhr Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben am Montag an der Dahlmannschule in Bad Segeberg die Impfausweise kontrolliert. Nur Schüler und Lehrer, die gegen Masern geimpft waren, kamen rein.







14 Schüler und 13 Lehrer kamen nicht rein

Bereits am Montag kam nur in die Dahlmannschule, wer gegen Masern geimpft war. Nach Angaben des Bildungsministeriums wurde 14 Schülern und 13 Lehrern der Eintritt ins Schulgebäude verwehrt, 151 Schüler waren nicht erschienen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass ein Schüler des Gymnasiums an Masern erkrankt ist. Daraufhin hatte die Schulleitung alle rund 750 Schüler nach Hause geschickt und die Eltern aufgefordert, ihre Kinder bei unklarem Impfschutz am Montag gar nicht erst zur Schule zu schicken.

Krankheit bricht nach 14 Tagen aus

Nach einer Ansteckung bricht die Krankheit nach acht bis 14 Tagen aus, so das Gesundheitsamt Kreis Segeberg. Anfänglichen grippeähnlichen Symptomen folgt demnach ein Hautauschlag, im schlimmsten Fall können weitreichende Komplikationen wie Mittelohr-, Lungen- oder Hirnentzündungen auftreten. Die Möglichkeit, weitere Personen anzustecken, besteht bereits fünf Tage vor Auftreten des Hautausschlages und hält danach bis zu vier Tage an.

