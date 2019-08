Stand: 07.08.2019 13:29 Uhr

Marschbahn nach Sylt: Hier wird wieder gebaut

Urlauber und Pendler sind es schon gewohnt, dass es auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt Probleme gibt. Mit Ende der Ferienzeit in den meisten Bundesländern müssen sie sich wieder auf Behinderungen im Zugverkehr einstellen. Nördlich von Husum soll auf der Strecke abschnittsweise die Infrastruktur modernisiert und verbessert werden. Die Deutsche Bahn hat heute Einzelheiten zu den weiteren Baumaßnahmen bekannt gegeben.

Neue Gleise bei Bredstedt Ende August

Ende des Monats rollen wieder die Bagger. Dann will die Bahn zwischen Bredstedt und Stedesand (Kreis Nordfriesland) die Gleise auf einer Strecke von 5.300 Metern erneuern. Bis Ende September fahren nur zwei Fernzüge pro Tag zwischen Hamburg und Sylt, im Regionalverkehr ändern sich die Fahrzeiten.

80-stündige Streckensperrungen zwischen Lehnshallig und Klanxbüll

Der dicke Brocken kommt im November: Dann stehen Gleisbauarbeiten zwischen Lehnshallig und Klanxbüll an. Außerdem werden die Weichen in Westerland und Niebüll erneuert. Die Bahn muss den Abschnitt in der Woche komplett sperren - und zwar jeweils von Montag ab 21 Uhr bis Freitag um 5 Uhr. Das heißt, dass zwischen Niebüll und Klanxbüll kurz vor dem Hindenburgdamm keine Züge fahren, sondern nur Busse.

Man sei sich über die Auswirkungen bewusst. Man habe bei den Planungen aber die Pendler mit eingebunden und hoffe, dass das Ersatzkonzept mit Bussen funktioniere, betonte Michael Korber von der DB Netz AG.

Bereits 4.900 Schwellen erneuert

Um die Dauerprobleme auf der Sylt-Strecke zu beheben, will die Deutsche Bahn rund 160 Millionen Euro investieren. Bis 2022 soll auf der Marschbahnstrecke Abschnitt für Abschnitt die Infrastruktur verbessert werden. Bislang wurden im Bereich Bredstedt unter anderem auf knapp drei Kilometern rund 4.900 Schwellen erneuert sowie drei alte Brücken in Bredstedt und Breklum ausgetauscht.

Bauarbeiten über Jahre verteilt

Damit die Einschränkungen für Urlauber und Sylt-Pendler so gering wie möglich ausfallen, wurde die Sanierung von Gleisen, Signaltechnik und Bahnübergängen laut Bahn auf mehrere Jahre verteilt. Die Termine wurden den Angaben zufolge unter anderem mit der Pendler-Initiative Sylt abgesprochen. Außerdem seien die Schulferien von sechs Bundesländern berücksichtigt worden.

Folgende Bauarbeiten sind geplant

28. August bis 2. Oktober

Erneuerung von rund 5.400 Metern Gleisen zwischen Bredstedt und Stedesand

29. bis 30. August sowie 1. bis 2. September

Erneuerung von Gleis 2 im Bahnhof Bredstedt mit einer Länge von rund 1.300 Metern

21. Oktober bis 4. November

Erneuerung von rund 7.200 Metern Gleisen zwischen Bredstedt und Stredesand

4. bis 8. November

Erneuerung von zwei Weichen im Bahnhof Westerland (Sylt)

4. bis 29. November

Erneuerung von rund 3.000 Metern Gleisen zwischen Lehnshallig und Klanxbüll

Dies geschieht während vier 80-stündiger Streckensperrungen, jeweils von Montag ab 21 Uhr bis Freitag 5 Uhr

In diesem Zeitraum werden auch drei Weichen in Niebüll erneuert

16. November bis 9. Dezember

Erneuerung von rund 8.500 Metern Gleisen zwischen Morsum und Klanxbüll

