Stand: 16.09.2020 12:01 Uhr

Mann in Kieler Flüchtlingsunterkunft erstochen

In der Kieler Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug in Friedrichsort ist ein 30-Jähriger mit einem Messer getötet worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Mann habe sich in der Nacht zu Dienstag an einen Security-Mitarbeiter der Unterkunft in der Straße Schusterkrug gewandt und erklärt, er habe eine Auseinandersetzung mit einem Mann gehabt, der ebenfalls in der Flüchtlingsunterkuft lebt. Er habe dann mit dem Messer auf ihn eingestochen, berichtete der 28-Jährige. Die Polizei fand das Opfer tot vor. Über das Motiv oder die Hintergründe der Tat gibt die Staatsanwaltschaft derzeit keine Auskunft.

