Stand: 14.04.2025 14:12 Uhr Exhibitionismus: Mann entblößt sich vor Jugendlicher

Am Mittag des Sonnabends (12.4.) ist es in Lübeck zu einem exhibitionistischen Vorfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 17-jährige Lübeckerin gegen 12.30 Uhr zunächst in der Konstinstraße von einem unbekannten Mann belästigt, der sich vor ihr entblößte. Kurz darauf traf sie denselben Mann im Bereich Jerusalemsberg erneut - auch dort zeigte er das gleiche Verhalten und floh anschließend. Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei Lübeck ermittelt und bittet Zeugen, sich unter (0451) 13 10 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck