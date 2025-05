Stand: 02.05.2025 15:19 Uhr Fußball und Handball: Lübecker Teams vor wichtigen Spielen

Der VfB Lübeck empfängt am Freitagabend um 19.30 Uhr Blau-Weiß Lohne zum vorletzten Heimspiel der Saison auf der Lohmühle. Stadtrivale Phönix Lübeck ist erst am Dienstag gefordert, dann auswärts gegen Eintracht Norderstedt (19 Uhr). In der 2. Handball-Bundesliga kämpft der VfL Lübeck-Schwartau am Sonntag um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Gegner ist ab 17 Uhr in der Hansehalle der TuS Ferndorf.

