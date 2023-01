Lübeck: UKSH will Marien-Krankenhaus übernehmen - Umzug geplant Stand: 19.01.2023 14:23 Uhr Das Lübecker Marien-Krankenhaus mit seiner beliebten Geburtenklinik soll zum Großteil vom Uniklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) übernommen werden. Das haben die Klinikspitzen am Mittag bestätigt. Das katholische Krankenhaus auf der Altstadtinsel soll demnach im Sommer auf den UKSH-Campus umziehen.

Das UKSH möchte 90 Prozent der Geschäftsanteile übernehmen, die restlichen zehn Prozent sollen bei der katholischen Ansgar-Gruppe bleiben, die zum Erzbistum Hamburg gehört. Die Verträge sind noch nicht unterzeichnet. Auch die 200 Angestellten, rund 40 Belegärzte und Patienten könnten auf das UKSH-Gelände wechseln, erklärte UKSH-Vorstand Jens Scholz. Das Erzbistum Hamburg begründet den Schritt mit finanziellen Problemen und Personalmangel.

Proteste für den Standort in der Altstadt waren ohne Erfolg

Etwa 40 Belegärztinnen und -ärzte gibt es am Marien-Krankenhaus in Lübeck. Sie sind dort nicht angestellt, haben ihre Praxen aber in der Nähe und können ihre Patientinnen und Patienten in der Klinik behandeln. Damit verbunden wäre wohl auch ein Umzug aus der Altstadt auf das UKSH-Gelände im Lübecker Süden. Sie hatten gegen die Übernahme protestiert - unter anderem mit einer Mahnwache. Die Belegärztinnen und -ärzte befürchten, dass eine Zusammenlegung der beiden Geburtskliniken einer Schließung des Marien-Krankenhauses gleich käme.

Belegärzte: "Umzug macht keinen Sinn"

In einer schriftlichen Stellungnahme der Belegärzte hieß es, dass ein Umzug weg von den niedergelassenen Standorten mit Blick auf Erreichbarkeit und rasche Hilfe überhaupt keinen Sinn machen würde. Die Klinik führt pro Jahr mehr als 4.500 Operationen durch, etwa 1.400 Babys kommen dort zur Welt. Die Unterzeichnenden sind überzeugt: Wenn es das Marien-Krankenhaus in der Altstadt nicht mehr gäbe, würde das einen spürbaren Schaden für die Bevölkerung anrichten.

Das katholische Marien-Krankenhaus zählt zu den geburtenstärksten Kliniken in Schleswig-Holstein und gehört dem Erzbistum Hamburg. Aufgrund der schlechten finanziellen Lage wurde bereits länger ein Käufer gesucht.

